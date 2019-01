Pedro Henriques deixa Sport TV após polémica na Taça da Liga

O antigo árbitro Pedro Henriques confirmou ao DN que deixou a Sport TV, estação onde exercia o cargo de comentador de arbitragens, nomeadamente no programa Juízo Final, em que analisava os lances mais polémicos dos jogos dos três grandes com recurso às imagens do videoárbitro, frame a frame, sob a perspetiva de vários ângulos.

Esta notícia surge uma semana depois de o presidente do Sp. Braga, António Salvador, ter revelado que ex-juiz de 53 anos recebia uma avença do Sporting após o encontro entre minhotos e leões na final da Taça da Liga. Após as declarações do líder bracarense, os verde e brancos cortaram a avença a Pedro Henriques, que também acabou por ser despedido pela Sport TV.

Na altura, Salvador criticou o antigo árbitro pela análise do lance do golo anulado ao Sp. Braga. "No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português", atirou, corroborado minutos depois pelo treinador Abel Ferreira.

Na altura, Pedro Henriques não quis responder. Depois, soube-se que exercia funções no Sporting desde a direção de Godinho Lopes, dando aulas de arbitragem e formação relacionada com leis de jogo e comportamentos, o que motivou várias pressões de outros clubes, entre os quais o Benfica.