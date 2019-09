Pedro Caixinha despedido do Cruz Azul

O treinador português Pedro Caixinha foi esta segunda-feira despedido do Cruz Azul, clube mexicano pelo qual conquistou o Torneio Abertura em 2018 e a Supertaça mexicana.

O técnico não resistiu aos maus resultados deste início de temporada, uma vez que só conseguiu duas vitórias em oito jogos oficiais. Em comunicado, os dirigentes do clube da Cidade do México agradece "o trabalho, compromisso e esforço durante o tempo em que esteve no clube".

A gota de água foi o empate 1-1, em casa, diante do Chivas Guadalajara neste domingo, culminando uma série de três jogos sem vencer, durante a qual tinha cedido uma igualdade caseira diante do Puebla e tinha perdido por 3-2 no campo do Club Tijuana.