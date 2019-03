Paulo Sousa apresentado como treinador do Bordéus

É oficial. Paulo Sousa já é o novo treinador do Bordéus, tendo esta sexta-feira assinado contrato válido para as próximas quatro temporadas.

"O meu objetivo no Bordéus é criar e desenvolver uma filosofia e uma identidade de jogo que reflitam a sua história e sejam sustentáveis no futuro", afirmou o treinador português de 48 anos, que no final de 2018 deixou os chineses do Tianjin Quanjian, enfrenta agora um novo desafio na sua carreira, depois de passagens por Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia e Fiorentina.

O norte-americano Joe DaGrosa, proprietário do Bordéus, deixou a certeza de ter feito a escolha certa para o projeto do clube, que se propõe a médio prazo chegar à Liga dos Campeões. "Estamos confiantes de que Paulo Sousa irá devolver aos adeptos o prazer de verem a sua equipa jogar e alcançar os objetivos ambiciosos que temos", assumiu.

O Bordéus ocupa atualmente o 13.º lugar da liga francesa, sendo Payulo Sousa já o terceiro treinador esta época, depois de o uruguaio Gustavo Poyet e de Éric Bédouet, que assumiu a função de forma interina.