Paulo Fonseca vence pela primeira vez no comando da Roma

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, conseguiu este domingo o primeiro triunfo na Série A italiana na receção ao Sassuolo, por 4-2, em encontro da 3.ª jornada.

Após dois empates, frente a Genova e Lazio, os romanos resolveram a partida na primeira parte graças aos remates certeiros de Bryan Cristante (12'), Edin Dzeko (20'), Mkhitaryan (22') e Justin Kluivert (33'). No início da segunda parte, o Sassuolo reagiu com um bis de Domenico Berardi (53 e 52 minutos).

Ainda assim, a Roma garantiu o triunfo, que lhe permite subir ao oitavo lugar, com cinco pontos, menos quatro que o líder Inter Milão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No fecho da jornada, o AC Milan foi a Verona vencer por 1-0, graças a um penálti marcado pelo internacional polaco Krzysztof Piatek, aos 68 minutos. Os rossoneri, que tiveram Rafael Leão sentado no banco de suplentes, chegaram aos seis pontos que os coloca no grupo dos quartos classificados, com Torino, Nápoles e Atalanta. Já o Hellas Verona, que teve Miguel Veloso no onze, é décimo classificado com quatro pontos.

Nos outros jogos da ronda, a SPAL alcançou a primeira vitória na prova, na receção à Lazio, que se adiantou no marcador através de um penálti marcado por Ciro Immobile (17'), mas permitiu a reviravolta aos anfitriões, consumada por Petagna (63') e Jasmin Kurtic (90'+2).

A Atalanta apenas garantiu o triunfo, por (2-1, frente ao Génova em tempo de compensação, por Duvan Zapata, já depois Luis Muriel (64) ter adiantado os visitantes e de Domenico Criscito (90+1) ter restabelecido a igualdade, ambos de penálti.

O Bolonha venceu por 4-3 no reduto do Brescia, enquanto o Cagliari ganhou por 3-1 em casa do Parma, do português Bruno Alves, que foi titular.