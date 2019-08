Paulo Fonseca estreia-se com empate caseiro em Itália

Paulo Fonseca não teve uma boa estreia como treinador na Série A italiana, pois a sua AS Roma cedeu um empate em casa, por 3-3, diante do Génova.

Os romanos até começaram bem com um golo do turco Cengiz Under logo aos seis minutos, mas Pinamonti conseguiu o empate pouco depois. À passagem da meia hora Edin Dzeko voltou a colocar a equipa do treinador português na frente, mas ainda antes do intervalo surgiu nova igualdade no marcador através de Domenico Criscito.

No segundo tempo, repetiu-se a história: Kolarov fez o 3-2, mas Kouame voltou a empatar o jogo.

A ronda inaugural da Série A teve, no entanto, um português em destaque, foi Miguel Veloso que marcou o golo do recém-promovido Hellas Verona, que valeu o empate caseiro (1-1) diante do Bolonha, mesmo jogando com dez unidades quase todo o jogo devido à expulsão do ex-benfiquista Dawidowicz.

Um jogo que ficou marcado pela presença de Sinisa Mihajlovic no banco do Bolonha. O antigo treinador do Sporting deixou o hospital onde se encontra internado há um mês devido a uma leucemia para orientar a sua equipa.

Uma entrada em falso teve o AC Milan, que foi a Udine perder com a Udinense, por 1-0. Rodrigo Becão marcou o único golo de uma partida em que os rossoneri contaram com Rafael Leão a partir dos 75 minutos e tiveram André Silva sentado no banco de suplentes.

Num dos jogos mais importantes da jornada, a Lazio foi a Génova vencer a Sampdoria por 3-0, com dois golos de Ciro Immobile e outro de Joaquín Correa.