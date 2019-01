Paulo Bento começa Taça da Ásia com vitória

Coreia do Sul

A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, entrou a ganhar na Taça da Ásia ao vencer por 1-0 as Filipinas, seleção orientada por Sven-Goran Eriksson, no Dubai.

Num jogo referente à primeira jornada do Grupo C, os sul-coreanos marcaram o único golo do encontro aos 67', por intermédio de Hwang Eui-Jo.

A seleção orientada pelo treinador português lidera assim o seu grupo, em conjunto com a China, que venceu o Quirguistão por 2-1.

A 17,ª edição da Taça da Ásia realiza-se nos Emirados Árabes Unidos, entre 5 de janeiro e 1 de fevereiro.