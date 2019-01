Paulo Bento apura Coreia do Sul para os quartos-de-final da Taça Asiática

Em teoria, a esquerda deveria estar satisfeita com as crises do PSD. Os princípios distintivos de um programa de esquerda - combater as desigualdades, reequilibrar o poder relativo de assalariados e empregadores, assegurar serviços coletivos públicos e universais, refrear a liberalização dos mercados - são hoje anátemas para o partido que ainda tem social-democrata no nome.