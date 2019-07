Patrícia Mamona foi treinar com os Sub-19 e mostrou ser boa de bola

Patrícia Mamona apareceu de surpresa no treino da Seleção de sub-19, que prepara a participação no europeu. Os sub-19, que vão começar a defesa do título continental num grupo que inclui Itália, Espanha e Arménia, tiveram a companhia da recordista nacional de triplo salto, que se juntou aos trabalhos sob as ordens de Filipe Ramos.

A campeã europeia de triplo salto em 2016 mostrou que sabe mais do que dar uns toques na bola.

Esta é a terceira visita ilustre que a seleção jovem recebe em poucos dias, depois de Cristiano Ronaldo e Francis Obikwelu - o capitão português está a treinar com o velocista. Agora foi avez de Patrícia Mamona.