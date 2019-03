Thiberi Ramu veio da África do Sul para mostrar os dotes futebolísticos. Acabou num clube dos distritais do Alentejo a dormir no chão de um quarto com mais atletas e a ter duas refeições por dia.

"Ficávamos todos num quarto, em beliches, e no inverno ficava mesmo muito frio. À noite não conseguíamos aquecer, alguns ficavam doentes, mas mesmo assim tínhamos de jogar, era um pesadelo. Só comíamos duas refeições por dia, ao meio-dia e à meia-noite." Esta é uma parte da história de Thibedi Ramu, um jovem sul-africano que em 2014 chegou a Portugal com o sonho de se transformar numa estrela do futebol. A experiência não correu bem, prometeram-lhe que iria mostrar as suas qualidades num clube da I ou II Liga, mas acabou por ser colocado no Estrela de Portalegre, onde durante um ano andou pela I Divisão Distrital.

Foi o choque com uma realidade e um negócio que está a aumentar em Portugal e em que existe uma vítima e dois vencedores: o jovem atleta a quem são prometidos contratos que nunca se concretizam; o angariador e o clube que recebem dinheiro da família do aspirante a futebolista que chega a Portugal, normalmente vindo do Brasil, Argentina ou de países africanos, com o visto de curta duração (mais conhecido como de turismo e que não permite a assinatura de contratos de trabalho) e que, passados 90 dias, fica ilegal, pois não consegue um contrato e acaba, por norma, por ser abandonado pelo empresário.