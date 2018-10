11 jogos, 11 vitórias? Paris SG tenta igualar feito histórico do Tottenham

Cavani, Mbappé e Neymar são as estrelas do ataque do PSG

O Paris Saint-Germain está a uma vitória de fazer história, pois se ganhar em Marselha no próximo domingo chegará às onze vitórias consecutivas no início da Liga francesa, igualando o melhor registo de sempre nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália).

Só o Tottenham conseguiu tamanho feito já na longínqua temporada de 1960/61, quando alcançou onze triunfos nas onze primeiras rondas do campeonato inglês, tendo esta série sido travada pelo Manchester City, que arrancou um empate 1-1 no velho White Harte Lane, recentemente demolido. Os Spurs sagraram-se campeões no final dessa temporada, naquele que foi o segundo e último título de Inglaterra que os londrinos celebraram na sua história.

O PSG treinado pelo alemão Thomas Tuchel está muito perto de conseguir algo extraordinário, numa era em que é amplo dominador na liga francesa, pois nos últimos seis anos conquistou cinco títulos. Neymar, Mbappé, Cavani, Di María, Buffon e companhia ganharam todos os jogos que disputaram, incluindo frente a um dos candidatos, o Lyon por 5-0, chegando a esta fase da prova com 37 golos marcados e apenas seis sofridos. A visita ao campo do Marselha, outro dos clubes históricos em França, será teoricamente uma das deslocações mais complicadas que os parisienses terão no campeonato, agora com o aliciante de poderem entrar na história do futebol europeu.

O triunfo do último sábado com o Amiens (5-0), permitiu ao PSG igualar o recorde do Bayern Munique na Bundesliga, que em 2015/16, sob orientação de Pep Guardiola, só foi travado ao 11.º jogo, quando empatou a zero na visita ao Eintracht Frankfurt. Além do pleno de vitórias, os bávaros somaram nesse período 33 golos marcados e apenas quatro sofridos.

Dez vitórias consecutivas é também a melhor marca registada no arranque da Série A italiana e pertence à AS Roma de Rudi Garcia, que em 2013/14 levava dez golos marcados e apenas um sofrido quando empatou em casa do Torino (1-1) iniciando uma sequência de quatro empates seguidos, que na prática tiraram brilho o recorde estabelecido em Itália.

Já na Liga espanhola nunca uma equipa conseguiu chegar à 10.ª jornada só com triunfos, sendo que o maior feito foi alcançado pelo Real Madrid, treinado pelo histórico Miguel Muñoz, em 1968/69 com nove vitórias consecutivas, uma série travada com um empate a zero em Pontevedra.

Benfica de Hagan só quebrou à 23.ª jornada

No campeonato português o recorde foi estabelecido pelo Benfica de Jimmy Hagan em 1972/73, que conquistou o título sem derrotas, cedendo apenas dois empates, sendo que nas primeiras 23 jornadas ganhou todos os jogos. Esta sequência incrível apenas foi parada na deslocação ao Estádio das Antas, onde esteve a vencer o FC Porto até aos 86 minutos, altura em que o avançado brasileiro Flávio fez o empate 2-2.

Faziam parte dessa equipa encarnada José Henrique, Humberto Coelho, Toni, Jaime Graça, António Simões, Nené, Artur Jorge, Vítor Baptista, Rui Jordão e, claro, Eusébio, entre outros. O treinador inglês Jimmy Hagan tinha uma linha atacante de respeito, que permitiu à equipa terminar com 101 golos marcados em 30 jogos, tendo apenas sofrido 13.