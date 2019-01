Para Bruno Lage a sobrecarga de jogos no inverno "coloca os jogadores em risco de lesão"

Bruno Lage no seu jogo de estreia com o Rio Ave, que o Benfica venceu por 4-2

Bruno Lage não tem dúvidas que a calendarização de dezembro e janeiro é prejudicial aos jogadores devido à sobrecarga de jogos. "Ter dois ou quatro dias ente jogos faz diferença. Os meses de dezembro e janeiro têm uma sobrecarga de jogos que coloca os jogadores cada vez mais em risco de lesão. Se pretendemos que o jogo seja melhor, tem de haver espaço para estarem bem. Tem de pensar-se nisso", referiu o treinador do Benfica, esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vit. Guimarães

As águias jogaram na terça-feira em Guimarães para a Taça de Porugal (eliminaram os vimaranenses por 1-0) e voltam a fazê-lo sexta-feira, agora para a 18.ª jornada do campeonato (21.15, Sport TV1). Como se prepara um jogo contra a mesma equipa em três dias? "Estamos num processo de renovação, tentar passar do 4x3x3 para o 4x4x2. É simples, é tentar treinar o máximo sem criar desgaste, por isso há muito recurso ao vídeo, neste caso até é mais fácil. Simultaneamente fazemos a abordagem daquilo que pretendemos continuar a fazer e ao mesmo tempo analisamos om comportamento do adversário", respondeu Lage esperando uma equipa mais sólida: "Sinto que cada vez somos mais sólidos, no processo ofensivo e defensivo. Analisar, treinar e evoluir."

Questionado sobre o mercado e se espera ficar com um plantel mais curto em janeiro, o treinador : "Sobre o plantel, interessa-me que todos os jogadores estejam disponíveis para evoluir e ajudar a equipa".

Os regressos de André André e Tozé no Vit. Guimarães e a ausência de Ruben Dias não preocupam o técnico encarnado:

"Se será mais difícil para o Benfica pela ausência de Ruben? Não acredito. A individualidade pode fazer a diferença, mas o vencedor será a equipa mais competente."

À entrada para a segunda volta o Benfica está a cinco pontos do líder FC Porto, uma desvantagem que os encarnados jamais recuperaram. Questionado sobre esse facto, Bruno Lage mostrou-se mais preocupado com "o processo da equipa" do que com a classificação. "Não vi a estatística, mas acredito no que me diz. Não é algo que me preocupa agora. Aquilo que me interessa é, como já disse, a tarefa e preparar a equipa; não fazer distinção entre competições e encarar tofos os jogos com foco em fazer um bom jogo e vencer", atirou o treinador, que já contabiliza três jogos e três vitórias no comando técnico da equipa principal do Benfica.