PAOK oficializa contratação Abel Ferreira

Algumas horas depois de dizer adeus ao Sp. Braga, Abel Ferreira foi oficializado como técnico do PAOK Salonica. O treinador deixa assim o lube minhoto, que agora procura um substituto - Silas, Sá Pinto e Renato Paiva são os candidatos.

O clube grego pagou 2,5 milhões de euros ao clube minhoto para levar o treinador, que vai ganhar cerca de dois milhões de de euros por cada uma das três épocas de contrato. Abel Ferreira deverá seguir já para a Holanda, onde o PAOK Salonica está a fazer a pré-época.

"Foi tudo muito rápido, tinha dado dois dias de folga e tudo se precipitou. Foi um convite irrecusável para todas as partes, mas não foi fácil para ninguém, foi um dia de muitas emoções", disse o treinador às redes sociais do Sp. Braga, acrescentando que sai com uma "gratidão enorme" pelo clube. "Não há bons treinadores sem bons jogadores, foram eles que, juntamente com a nossa ideia de jogo, fizeram de mim um treinador competente, ambicioso, que quer aprender a cada dia que passa", concluiu Abel Ferreira.