PAOK de Abel Ferreira eliminado da Liga Europa

O PAOK Salonica, treinado por Abel Ferreira, foi esta quinta-feira eliminado da Liga Europa, apesar de ter vencido, na Grécia, os checos do Slovan Bratislava, por 3-2, na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

No total das duas mãos registou-se um empate a três bolas, valendo ao checos os dois golos marcados fora de casa para seguir em frente.

Desta forma, o atual campeão grego está fora das competições europeias, sendo que pelo segundo ano consecutivo Abel Ferreira não consegue entrar na fase de grupos da Liga Europa, depois de há um ano ter sido afastado enquanto técnico do Sp. Braga, numa eliminatória com os ucranianos do Zorya.

Em frente seguiu o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que voltou a vencer os italianos do Torino, desta vez por 2-1 (3-2 na primeira mão). Raúl Jiménez e Dendoncker marcaram os golos da equipa inglesa, que contou no onze com os portugueses Rui Patrício, João Moutinho e Diogo Jota, além de Rúben Neves e Pedro Neto que foram suplentes utilizados. De nada valeu ao Torino o golo marcado pelo avançado Andrea Belotti.

Refira-se ainda que o AEK Atenas, que esta semana despediu o treinador Miguel Cardoso, conseguiu o apuramento com uma vitória por 2-0 na Turquia com o Trabzonspor, onde jogam João Pereira e Ivanildo Fernandes. Livaja e Mantalos foram os heróis da equipa grega, que tinha perdido em casa por 3-1, e teve esta quinta-feira no onze os portugueses André Simões, Nélson Oliveira e Hélder Lopes, que foi expulso.