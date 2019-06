Pai de jogador sub-12 agride treinador

O pai de um jogador sub-12 da União Recreativa e Desportiva de Tires agrediu o treinador da equipa, Rafael Oliveira, após o treino desta quarta-feira. O pai do atleta dirigiu-se ao técnico com alguns insultos e depois de uma troca de palavras e o assunto parecer estar esclarecido, o pai do jogador agrediu o técnico com um soco na cara.

O incidente foi presenciado pelos atletas, e alguns dirigentes do clube, tendo Rafael Oliveira precisado de ser assistido pelos bombeiros no local. A PSP também foi chamada ao local e por isso será aberto um inquérito.

O incidente foi revelado por Vítor Santos, embaixador do plano nacional de ética no desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude.

O DN tentou contactar o clube, mas até ao momento não obteve respostas.