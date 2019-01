Paços de Ferreira vence Leixões e isola-se na liderança

O Paços de Ferreira venceu esta quarta-feira na receção ao Leixões por 1-0 e isolou-se na liderança isolada da II Liga, num jogo da 16.ª jornada.

O único golo do encontro foi apontado pelo brasileiro Douglas Tanque aos 77 minutos e permite à equipa treinada por Vítor Oliveira afastar-se do Famalicão, que tinha os mesmos pontos, mas tinha diputado a sua partida desta ronda 16 no dia 18 de novembro.

Já o Leixões mantém-se com 18 pontos no 11.º lugar, já muito longe da zona de acesso à promoção à I Liga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos outros jogos do dia, destaque para o FC Porto B, que somou o quinto jogo sem perder, depois de um início de época bastante abaixo das expetativas. A equipa treinada por Rui Barros foi vencer ao terreno do Sp. Braga por 1-0, graças a um golo de João Mário, em cima do intervalo.

Já o Penafiel subiu ao quinto lugar com 26 pontos, depois de ter recebido e vencido o Académico de Viseu por 2-0, com o veterano Pires a ser o herói da equipa da casa ao marcar os dois golos do jogo na segunda parte. Um resultado que mantém o viseenses na luta para escapar à despromoção, mantendo-se em 14.º lugar com 16 pontos.