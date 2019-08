Ozil e Kolasinac falham jogo do Arsenal por razões de segurança

Os futebolistas do Arsenal Mesut Ozil e Kolasinac vão falhar o jogo da primeira jornada da Liga inglesa, no campo do Newcastle, neste domingo, devido a problemas de segurança, duas semanas depois de terem sido alvos de uma tentativa de assalto.

O médio alemão e o defesa bósnio foram surpreendidos por dois homens armados e encapuzados no centro da capital inglesa, quando Ozil se encontrava dentro do próprio veículo e foi auxiliado pelo colega de equipa, um momento que ficou registado por uma câmara no local.

Ainda que tenham escapado ilesos, a investigação decorre e por razões de segurança o Arsenal decidiu não convocar os dois jogadores. "O bem estar dos nossos jogadores e das suas famílias é para nós uma prioridade e por isso tomámos esta decisão depois de falarmos com os dois futebolistas e os seus representantes", informou o clube londrino em comunicado.