Ospina prega susto na vitória do Nápoles e Inter vence dérbi de Milão

Para 15 pontos, é verdade, mas o Nápoles encurtou este domingo a distância para a líder Juventus no campeonato italiano. Horas depois de a vecchia signora, sem Cristiano Ronaldo por opção, ter sofrido a primeira derrota da época na visita ao Génova (0-2), o emblema do sul de Itália aproveitou para vencer por 4-2 na receção à Udinese.

O encontro, que Mário Rui viveu no banco, ficou marcado pelo desmaio do guarda-redes napolitano David Ospina. O guardião colombiano recebeu uma forte pancada na cabeça num choque com o argentino Ignacio Pussetto, aos quatro minutos de jogo, no estádio San Paolo, e depois de continuar em campo, com um curativo colorido na cabeça, desmaiou cerca de 35 minutos mais tarde. A perda de consciência do internacional colombiano, prontamente socorrido pela equipa médica do Nápoles, que o encaminhou de ambulância para o hospital mais próximo, provocou uma onda de preocupação nos adeptos presentes no estádio. De acordo com o Nápoles, David Ospina recuperou a consciência no hospital e está a ser acompanhado por médicos especializados.

Relativamente aos autores dos golos, Younes (17'), Callejón (26'), Milik (57') e Mertens (69') marcaram para o Nápoles, Lasagna (30') e Fofana (36') para a Udinese.

Já no jogo grande da jornada, o Inter venceu o AC Milan por 3-2, no dérbi de Milão. Com Cédric no banco e João Mário fora da ficha de jogo, os nerazzurri estiveram em vantagem desde os 3 minutos, quando Vecino inaugurou o marcador. De Vrij (51') e Lautaro Martínez (67', de penálti) marcaram os outros golos da formação orientada por Luciano Spalletti, enquanto Bakayoko (57') e Musacchio (71') faturaram para os rossoneri.

Ao cabo de 28 jornadas, a Juventus é líder com 75 pontos, mais 15 do que o Nápoles. O Inter é 3.º, com 53, tendo ultrapassado o AC Milan, que é 4.º com 51.