Os seis estádios da Champions onde Ronaldo é o melhor marcador

O cabeceamento em voo com que bateu Andre Onana, perto do intervalo, valeu a Cristiano Ronaldo o 125.º golo da sua carreira na Liga dos Campeões, aumentando assim a liderança histórica na tabela dos goleadores - Messi é o segundo, com 108. Mas não só. Com esse golo, que dá vantagem à Juventus nos quartos-de-final (1-1, com o benefício de ter marcado fora), o avançado internacional português tornou-se também o melhor marcador da Champions no recinto do Ajax, em parceria com o sueco Zlatan Ibrahimovic: seis golos cada.

Ora, a antiga Arena de Amesterdão, renomeada no ano passado como Johan Cruyff Arena em homenagem à antiga glória holandesa que morreu em 2016, é o sexto estádio do Velho Continente a ter Cristiano Ronaldo como o melhor marcador, em jogos a contar para a Liga dos Campeões.

Segundo dados do site de estatísticas Gracenote, além do recinto do Ajax, o capitão da seleção nacional é o rei de golos da Champions também noutros cinco estádios: o Santiago Bernabéu, naturalmente, depois de nove temporadas ao serviço do Real Madrid, onde Ronaldo marcou 54 dos 125 golos que leva na mais importante prova europeia de clubes; o Alianz Stadium de Turim, a sua nova casa, com oito (ex-aequo com o chileno Vidal), dos quais quatro já como jogador da Juventus; o Türk Telekom Stadiumde Istambul, onde fez abanar as redes por cinco vezes; o Principality Stadium de Cardiff, com dois; e o Letzigrund Stadium de Zurique, também com dois.

Cristiano Ronaldo, que fez o seu 24.º golo em quartos-de-finais da prova, continua curiosamente a ter a Juventus, o seu atual clube, como a vítima preferida na Liga dos Campeões, mas o Ajax entrou agora também para o pódio. O português fez dez golos à equipa italiana, enquanto em segundo lugar está o Bayern de Munique, que sofreu nove golos de CR7, e em terceiro agora o Ajax, com oito.