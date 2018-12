Os melhores memes sobre o despedimento de Mourinho

© Reuters/Jason Cairnduff/File Photo EDITORIAL USE ONLY

Os memes sobre o despedimento de José Mourinho do Manchester United não tardaram e, nas redes sociais, são muitos os que tendem a perspetivar uma nova vida para o médio francês Paul Pogba após o anúncio da saída do técnico português.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um adepto do Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, até recordou palavras do técnico setubalense no final de julho: "É mais fácil o Galatasaray conseguir contratar-me do que contratar o Marouane Fellaini. Ele é muito importante para mim. Não há hipóteses."