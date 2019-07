"João Félix, uma peça de museu de 126 milhões de euros." Foi este o título escolhido pelo jornal espanhol El País para assinalar a transferência do jovem avançado do Benfica de 19 anos para o Atlético de Madrid. Uma referência à forma como o clube madrileno anunciou ao mundo a contratação do jogador, com um vídeo intitulado 'Puro Talento', filmado no seleto museu do Prado, em Madrid. Uma apresentação que (não por acaso) fugiu aos moldes tradicionais de anúncios de jogadores. Sem estádios de futebol em pano de fundo, sem bolas, sem lances de jogo, sem adeptos. Simplesmente com Félix a admirar algumas obras expostas no imponente museu que agora completa 200 anos.