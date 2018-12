Os cinco portugueses que Nani elege para a sua equipa ideal

Numa extensa entrevista à edição desta quarta-feira do jornal Record, Nani aceitou o desafio de eleger o seu onze ideal formado por jogadores com quem atuou nas diversas equipas que representou ao longo da carreira. E nas escolhas do sportinguista constam cinco jogadores portugueses: Bruno Alves (com quem jogou no Fenerbahçe), João Cancelo (Valência), Deco (seleção portuguesa), Cristiano Ronaldo (seleção e Manchester United)... e ele próprio.

Eis o onze escolhido por Nani: Van der Sar (Manchester United); João Cancelo (Valência e seleção), Bruno Alves (Fenerbahçe e seleção), Rio Ferdinand (Manchester United) e Evra (Manchester United); Deco (seleção nacional), Paulo Scholes (Manchester United) e Nani; Cristiano Ronaldo (seleção e Manchester United), Van Persie (Manchester United) e Wayne Rooney (Manchester United).

Na mesma entrevista, Nani respondeu a um pequeno questionário sobre as prendas que daria este Natal a várias personalidades. Eis as escolhas do jogador.

Frederico Varandas? O campeonato.

Cristiano Ronaldo? O meu Ferrari, pois acho que é o único que ele ainda não tem.

Presidente da República? Uma moldura com a minha camisola autografada.

Fernando Santos? O Campeonato do Mundo.

Marcel Keiser? Golos e assistências.

Hugo Viana? Um fato novo.

Beto? Um telefone novo para ver se responde às chamadas.

David Carreira? Uma bola autografada.