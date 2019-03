Panathinaikos-Olympiakos suspenso devido a invasão de campo

O encontro deste domingo entre Panathinaikos e Olympiakos foi interrompido aos 69 minutos minutos devido a uma invasão de campo por adeptos, que tentaram chegar ao relvado mas foram encaminhados de volta para a bancada pelos seguranças presentes no estádio.

O Olympiakos de Pedro Martins, que contou com os compatriotas José Sá e Daniel Podence no onze e Roderick no banco, vencia por 1-0 no momento da suspensão do jogo, decretada pelo árbitro alemão Marco Fritz, fazendo valer um golo do espanhol Miguel Guerrero (0-1), aos 53 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a imprensa grega, depois da interrupção houve cenas de violência entre adeptos fora do estádio, o que levou a polícia a intervir com gás lacrimogéneo.

Ao cabo de 25 jornadas, o PAOK segue na liderança com 67 pontos, mais dez do que Olympiakos. O Panathinaikos é sétimo, com 32.

Esta já não é a primeira vez que incidentes deste género acontecem na Grécia. Ainda no ano passado o campeonato foi suspenso depois de vários episódios de violência. Um deles correu mundo, depois de uma fotografia onde se via o presidente do PAOK armado em campo.