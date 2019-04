Oito jogos de suspensão para Diego Costa

O Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol castigou Diego Costa com oito partidas de suspensão, quatro por insultar o árbitro Gil Manzano durante o Barcelona-Atlético Madrid de sábado e outros tantos por agarrar-lhe no braço depois de ter sido expulso.

Além disso, tanto o avançado hispano-brasileiro como o Atlético Madrid foram multados. O jogador terá de pagar 6.010 euros, o clube 2.800.

Segundo o relatório do árbitro, Diego Costa viu o cartão vermelho direto aos 28 minutos por dirigir-se ao árbitro e dizer "me cago en tu puta madre!! Me cago en tu puta madre!!!". "Depois de ter sido expulso, ainda no terreno do jogo, agarrou-me no braço com o objetivo de me impedir de mostrar cartões amarelos aos seus companheiros com o número 24 [Giménez] e 2 [Godín], respetivamente", escreveu Gil Manzano.

Antes do castigo sair, o Atlético Madrid tinha alegado a existência de um "erro manifesto no relatório", assegurando que na realidade Diego Costa disse "me cago en mi puta madre".