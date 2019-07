Oficial: Zé Luís reforça FC Porto

Zé Luís é reforço do FC Porto e assinou um contrato válido até junho de 2023, anunciaram esta sexta-feira os dragões.

O avançado internacional cabo-verdiano de 28 anos volta assim a Portugal, depois de ter passado as últimas quatro temporadas nos russos do Spartak Moscovo.

O atacante começou a jogar no país natal, ao serviço do Batuque, de onde saiu ainda júnior para o Gil Vicente, tendo ajudado a formação de Barcelos a sagrar-se campeã da II Liga em 2010-11. Depois vinculou-se ao Sp. Braga, mas na primeira época acabou por ser emprestado aos gilistas, pelos quais se estreou na I Liga. Em 2013-14 voltou a ser cedido, desta feita aos húngaros do Videoton, uma temporada antes de trabalhar com Sérgio Conceição no emblema bracarense, tendo 11 golos em 24 jogos sob o comando técnico do treinador que agora vai reencontrar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Seguiu-se a aventura na Rússia, onde contabilizou 35 golos em 109 jogos.

No currículo constam ainda uma Taça da Liga, ao serviço do Sp. Braga em 2012-13, e um campeonato e uma Supertaça da Rússia, ambas em 2017 pelo Spartak.