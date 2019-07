FC Porto garante as contratações de Zé Luís e Luis Diaz

Zé Luís deixa o Spartak Moscovo para assinar pelo FC Porto. Foi o clube russo que anunciou a mudança nas redes sociais. Os dragões ainda não se pronunciaram sobre o acordo ou duração do contrato do avançado, no entanto, segundo o Spartak, o avançado foi autorizado a viajar para o Porto para fazer exames médicos e assinar pelos dragões depois dos clube terem chegado a acordo.

Pouco antes do clube oficializar a saída alguns fãs tinha partilhado um vídeo onde se via o jogador a despedir-se dos colegas de equipa, sem conter as lágrimas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O avançado cabo-verdiano vai regressar ao futebol português, depois de ter jogado no Gil Vicente e Sp. Braga, onde foi orientado por Sérgio Conceição. Os dragões devem pagar um valor a rondar os 8,5 milhões de euros pelo passe de Zé Luís, um pedido o treinador portista para reforçar o ataque.

Quem também está de malas feitas para o Estádio do Dragão é o extremo colombiano Luis Díaz, que esteve ao serviço da sua seleção, orientada por Carlos Queiroz, na Copa América.

De acordo com a imprensa colombiana, o extremo de 22 anos já assinou contrato com o FC Porto, que adquiriu 80% dos direitos económicos do futebolista por cerca de 6,2 milhões de euros.

Luis Díaz já deixou inclusive uma mensagem aos adeptos do seu anterior clube, o Junior Barranquilla: "Estou muito agradecido ao clube e ao treinador, que me ajudaram a crescer. Levo o Junior para sempre no meu coração."

Zé Luís e Luis Díaz vão assim juntar-se ao argentino Renzo Saravia, lateral-direito contratado ao Racing Avellaneda, que já foi oficializado pelo FC Porto, mas que se mantém ao serviço da sua seleção na Copa América.