Oficial: Rui Faria já tem clube

Há um português a representar a seleção do Qatar com o Mundial2022 em mente

O Al Duhail, do Qatar, anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador português Rui Faria.

Aos 43 anos, o ex-adjunto de José Mourinho vai iniciar a carreira de treinador principal no Médio Oriente, num clube que é segundo classificado do seu campeonato, a apenas dois pontos do Al-Sadd, dirigido por Jesualdo Ferreira. Antes, trabalhou na sombra do special one na União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.

O Al Duhail é atualmente o bicampeão do Qatar e um dos clubes mais bem sucedidos daquele país, tendo conquistado os seis campeonatos que tem no palmarés nos últimos oito anos, falhando apenas os de 2012/13 e 2015/16. Fundado em 2009, chamou-se Lekhwiya até 2017, quando sofreu uma operação de rebranding.

O clube da capital Doha confirmou a contratação em comunicado, no qual destaca as "negociações intensas e grandes esforços" para a contratação do técnico, "apesar de ofertas de grandes clubes europeus".

O técnico luso será apresentado "numa conferência de imprensa a promover em breve", depois de suceder ao tunisino Nabil Maaloul.