Oficial: Pepe de regresso ao FC Porto até 2021

Já é oficial o regresso de Pepe ao FC Porto. Menos de um mês depois de ter rescindido com os turcos do Besiktas, o central internacional português está de volta a Portugal para representar o clube pelo qual já tinha passado entre 2004 e 2007.

Aos 35 anos, o defesa nascido em Maceió, no estado brasileiro de Alagoas, assinou contrato válido por duas épocas e meia, ou seja, até 30 de junho de 2021, oferecendo a Sérgio Conceição mais uma opção para o eixo defensivo, setor em que Felipe e Éder Militão têm sido titulares indiscutíveis.

Durante os quase 12 anos em que esteve afastado do país que o acolheu em 2001 pela porta do Marítimo, Pepe ganhou três Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europa, três ligas espanholas, duas Supertaças espanholas e uma Taça do Rei ao serviço do Real Madrid, clube para o qual se transferiu no verão de 2007 - num negócio que rendeu 30 milhões de euros aos cofres portistas - e do qual saiu dez anos depois, com Istambul como destino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de se ter evidenciado logo nos primeiros meses nos Barreiros, o central esteve duas semanas à experiência no Sporting durante a pré-época de 2002/03, às ordens de László Bölöni, mas acabou por regressar ao Funchal. Dois anos depois, acabou mesmo por assinar por um grande do futebol português, mas pelo FC Porto, numa transferência que envolveu o pagamento de um milhão de euros e a cedência de três jogadores a título definitivo: Evaldo, Ferreira e Tonel.

Já na Invicta, Pepe teve algumas dificuldades para se impor face à concorrência de Pedro Emanuel, Jorge Costa e Ricardo Costa durante a primeira época, em que foi orientado pelo espanhol Víctor Fernández e por José Couceiro. No entanto, agarrou o lugar com Co Adriaanse no cargo e explodiu com Jesualdo Ferreira. No total, vestiu a camisola azul e branca por 89 vezes e apontou oito golos, tendo conquistado a Taça Intercontinental em 2004, para além de dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

A campanha no Dragão também o ajudou a chegar à seleção nacional, embora tenha somado a internacionalização a 21 de novembro de 2007, quatro meses depois de ter assinado pelo Real Madrid. No entanto, não o poderia ter feito antes, uma vez que só nessa altura o processo de naturalização ficou concluído.