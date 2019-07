Oficial: Óliver Torres deixa o FC Porto e assina pelo Sevilha

O Sevilha anunciou esta segunda-feira a a contratação de Óliver Torres, médio espanhol do FC Porto, que assinou um contrato válido por cinco temporadas. O emblema do país vizinho, que é treinado por Julen Lopetegui, não especificou, contudo, quanto pagou pela transferência, que de acordo com a imprensa espanhola será de cerca de 12 milhões de euros.

Óliver chegou a Sevilha no domingo à noite e esta segunda-feira realizou os habituais exames médicos, assinado posteriormente o contrato. O clube espanhol já oficializou a transferência através das redes sociais e o jogador foi apresentado ao início da tarde. "Estou convencido que aqui vou ser feliz", disse.

O médio de 24 anos chegou ao Dragão na temporada 2014/15, inicialmente cedido pelo Atlético de Madrid. Mas em fevereiro de 2017, a SAD portista comprou o passe do jogador por 20 milhões de euros. Óliver participou num total de 146 jogos e marcou 12 golos, mas na era Sérgio Conceição nunca foi verdadeiramente primeira opção na equipa titular.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Com ele [Julen Lopetegui] tive a sorte de passar bons momentos da minha vida. É um privilégio e um orgulho jogar no Sevilha. Sei que é um clube exigente. É uma sorte poder estar aqui. O objetivo é o trabalho diário e a partir daí vamos crescendo. Há gente nova que precisam absorver os valores e identidade do Sevilha. Quando se tem um treinador que conhece as nossas capacidades, isso é importante. Quando me falaram do interesse do Sevilha nem pensei duas vezes", referiu Óliver.