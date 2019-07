Oficial: Nakajima dragão até 2024

Nakajima é jogador do FCPorto para a época 2019-20, juntando-se aos também reforços Saravia (ex-Racing Avellaneda) e Zé Luís (ex-Spartak de Moscovo). Aos 24 anos o avançado deixa o Al-Duhail, do Catar, e volta a Portugal, onde já representou o Portimonense.

A transferência deve custar 12,5 milhões de euros, por 50% do passe, aos cofres dos dragões. O jogador assinou por cinco épocas, tendo o clube os portistas fixado a cláusula de rescisão nos 80 milhões de euros, a segunda maior da história do clube.

O jogar já tinha estado no radar dos portistas quando alinhava no Portimonense, mas acabou por rumar ao Catar. Agora regressa para jogar no FC Porto, onde será opção para o lugar de Brahimi, que acabou contrato com o FC Porto e não renovou deixando o camisola 8 livre para o japonês.