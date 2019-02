Montero deixa o Sporting e assina por dois anos com o Vancouver Whitecaps da MLS

Nani de saída do Sporting rumo aos Estados Unidos

Montero rescindiu com o Sporting para assinar pelo Vancouver Whitecaps, clube canadiano que joga na liga norte-americana de futebol que me 2017 o vendeu os leões. O avançado colombiano chegou a acordo com a ex-equipa e vai assinar por duas temporadas. O clube poupa 700 mil euros ano, sendo que tinha opção de prolongar o contrato por mais duas temporadas.

O avançado colombiano, de 31 anos, estava a cumprir a sua segunda época em Alvalade, nesta que era a sua segunda passagem pelo clube - antes tinha representado os leões entre 2013 e 2015, tendo saído para o futebol chinês. O contrato do jogador expirava no final da época e as partes entenderam rescindir nesta altura, apesar de a SAD leonina ter direito de opção por mais duas épocas.

Esta temporada, Fredy Montero tinha perdido espaço - realizou 16 jogos, mas apenas 11 como titular, com um total de quatro golos marcados.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD deseja a Fredy Montero os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se no comunicado emitido pelo clube.