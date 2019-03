Oficial: Manchester United já tem treinador para a nova época

O Manchester United anunciou esta quinta-feira que o treinador interino Ole Gunnar Solskjær vai passar a assumir o cargo de forma definitiva, tendo assinado contrato válido para as próximasss três temporadas.

Opção da administração dos red devils para substituir José Mourinho, começou a trabalhar a 19 de dezembro do ano passado, tendo vencido os primeiros oito jogos no cargo, tendo um registo de 14 vitórias, dois empates e três derrotas em 19 jogos à frente da equipa de Old Trafford. Nenhuma outra equipa na liga inglesa fez mais pontos desde a chegada do antigo avançado norueguês.

Solskjær foi jogador do Manchester United entre 1996 e 2007, tendo apontado 125 golos em 366 partidas ao serviço do clube, orientado a equipa de reservas até ao final de 2010. "Este é o emprego que eu sempre sonhei e estou entusiasmado pela oportunidade de liderar a equipa a longo prazo", afirmou o treinador de 46 anos, em declarações reproduzidas pelo site oficial do emblema inglês.