Oficial: Lopetegui é o novo treinador do Sevilha

Julen Lopetegui é o novo treinador do Sevilha, informou esta terça-feira o clube espanhol. O antigo técnico do FC Porto, 53 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas e será apresentado esta quarta-feira.

O basco estava sem clube desde que foi despedido do Real Madrid no final de outubro após uma goleada sofrida ante o Barcelona (5-1), quando ainda estavam decorridas apenas dez jornadas do campeonato espanhol.

Depois de uma carreira como guarda-redes, com passagens por clubes como Real Sociedad, Las Palmas, Real Madrid, Logroñés, Barcelona e Rayo Vallecano e pela seleção espanhola, estreou-se nos bancos em 2003/04, ao comando do Rayo Vallecano.

Em 2006 integrou a estrutura do Real Madrid, primeiro para o departamento de scouting e depois para o leme da equipa B, o Castilla. Quatro anos depois passa a fazer parte dos quadros da Federação Espanhola, sagrando-se campeão europeu sub-19 em 2012 com dois jogadores que agora vai orientar em Nervión: Sergi Gómez e Pablo Sarabia. Um ano depois, conquista mais uma vez o cetro continental mas o de sub-21.

No verão de 2014 muda-se para o FC Porto, permanecendo em Portugal durante época e meia. Apesar da boa campanha na Liga dos Campeões na primeira temporada, não conquistou qualquer título pelos portistas.

Embora a campanha no Dragão não tivesse corrido de feição, Lopetegui foi anunciado como selecionador espanhol sete meses depois de ter deixado a Invicta, em substituição de Vicente del Bosque. À frente de la roja, conseguiu o apuramento para o Mundial 2018 sem sofrer qualquer derrota na qualificação. Porém, foi anunciado como novo treinador do Real Madrid a poucos dias do início do Campeonato do Mundo e acabou por ser destituído ainda antes do torneio.