Oficial: Jonas termina a carreira

Jonas, eleito futebolista do ano, quer o ganhar campeonato e terminar carreira no Benfica

Jonas acabou de anunciar o fim da carreira.O avançado de 35 anos será homenageado esta quarta-feira antes do jogo de apresentação da equipa aos sócios, no Estádio da Luz, diante do Anderlecht. A homenagem está marcada para as 19.30 e o jogo para as 20.30.

"Olá apaixonados adeptos do Benfica. Gravo este vídeo para informar, juntamente com o Benfica, que, neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol", afirmou o camisola 10 dos encarnados, num vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador colocar um ponto final na carreira depois de ter anunciado que ia aproveitar as férias para ponderar sobre a continuidade ou não como jogador profissional. O pistolas, como ficou conhecido entre os adeptos benfiquistas, já tinha deixado antever o final de carreira, no jogo em que o Benfica garantiu a conquista do título. Nos minutos finais da partida com o Santa Clara (4-1), ao ser lançado por Bruno Lage para o lugar de João Félix, Jonas não escondeu as emoções e entrou em campo em lágrimas, no culminar de uma temporada em que os problemas na zona lombar lhe condicionaram o desempenho.

Apesar de ter mais um ano de contrato, Jonas chegou a um acordo com Luís Filipe Vieira para acabar a carreira e receber cerca de três milhões de euros.

Chegou a custo zero

Jonas chegou ao Benfica a custo zero em 2014, oriundo do Valência. O avançado rapidamente se tornou um ídolo dos adeptos, tendo apontado um total de 137 golos em 183 jogos. Nas duas últimas temporadas, contudo, esteve várias vezes afastado dos relvados devido a lesões, sobretudo motivadas por um problema nas costas. Este, aliás, foi o motivo que levou o brasileiro a querer encerrar a carreira.

Ao serviço do Benfica, Jonas conquistou quatro campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Além disso foi ainda em duas ocasiões o melhor marcador da liga portuguesa - 2015-2016 (32 golos) e 2017-2018 (34).

Ao serviço da seleção brasileira disputou 12 partidas e apontou três golos.