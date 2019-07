Oficial: Herrera assina por três anos com o Atlético de Madrid

Agora é oficial. O Atlético de Madrid anunciou esta quarta-feira através das redes sociais que chegou a acordo com o médio mexicano Héctor Herrera para as próximas três temporadas. O clube espanhol informou ainda que a apresentação oficial e a assinatura do contrato está marcada para esta quinta-feira.

Este era há muito um destino esperado, já que o jogador estava em final de contrato com o FC Porto e era apontado aos colchoneros há alguns meses. Mas como o vínculo com os dragões só terminou na segunda-feira, só agora a equipa da capital de Madrid fez o anúncio. Herrera chega a Madrid com passaporte português, ou seja, não vai contar como extracomunitário.

O anúncio surge precisamente 24 horas depois de o médio mexicano ter deixado uma mensagem nas redes sociais a despedir-se do FC Porto, clube que representou durante seis temporadas. "Ser capitão é um sentimento de orgulho, pela responsabilidade que é num clube tão grande. Era algo que me enchia de orgulho e algo que me ajudou a crescer como futebolista, como pessoa e que recordarei com muito carinho. Das coisas melhores que me aconteceu", disse num vídeo publicado na rede rede social Instagram

Herrera aproveitou para agradecer aos adeptos e aos companheiros de equipa. "Agradeço por tudo o que me ensinaram, por tudo o que passámos. Não tenho palavras para agradecer-lhes e dizer que foi um prazer partilhar o campo com eles", referiu, adiantando que o golo que marcou no Estádio da Luz há duas épocas e os festejos do título foram os momentos mais marcantes da sua passagem pelo FC Porto.

"Quem diz que não gostaria de voltar ao FC Porto, digo que está errado. Regressaria aqui encantado da vida e com muito gosto e orgulho", afirmou o jogador sem revelar ainda qual seria o seu novo clube.

Também nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid anunciou a chegada de Felipe, defesa brasileiro ex-FC Porto, que curiosamente também irá assinar contrato e ser apresentado nesta quinta-feira. A transferência do internacional brasileiro rendeu 20 milhões de euros à SAD azul e branca.

Por anunciar continua a transferencia de João Félix, algo que deverá acontecer até sexta-feira, dia do regresso aos trabalhos do Atlético de Madrid. O Benfica já anunciou que recebeu uma proposta de 126 milhões de euros, a qual "está a ser analisada". O valor da oferta supera o valor da cláusula de rescisão, que é de 120 milhões. "Mais se informa que o valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta", podia ler-se no comunicado emitido pela SAD dos encarnados.