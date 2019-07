Oficial: filho de Zidane assina pelo Aves

Filho de Zidane vai jogar no Desportivo das Aves

Enzo Zidane, 24 anos, filho do antigo internacional francês que treina atualmente o Real Madrid, foi esta segunda-feira confirmado como reforço do Desportivo da Aves, equipa da I liga que é treinada por Augusto Inácio.

O médio-ofensivo, que foi formado no Real Madrid e estava sem clube depois de ter rescindido o contrato com o Lausanne, da Suíça, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Na época passada, Enzo representou o Rayo Majadahonda (II liga espanhola), tendo disputado 34 partidas. Enzo Zidane vai juntar-se à equipa no estágio de pré-temporada ainda nesta segunda-feira.

No final da temporada 2016/17, Enzo deixou o Real Madrid e rumou ao Alavés. A meio da temporada 2017/18, o médio mudou-se para o Lausanne (Suíça) antes de se transferir para o Rayo Majadahonda na última temporada.

Esta contratação já tinha sido anunciada pelo treinador Augusto Inácio, mas só agora foi tornada oficial.