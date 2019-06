Oficial: Eduardo regressa ao Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira o regresso de Eduardo, veterano guarda-redes de 36 anos que assinou contrato válido por duas temporadas.

O guardião internacional português volta assim ao clube onde concluiu a sua formação e pelo qual atuou em 119 jogos, tendo participado na campanha que levou os minhotos ao segundo lugar da I Liga, em 2009-10.

"É difícil prever estas coisas, já sabemos que o futebol é assim. O convite partiu do presidente, com bastante insistência (risos)... Foi o clube onde cresci e me formei como homem e jogador. Um clube que me diz muito, o clube do meu coração. Poder regressar à casa onde cresci e que vi crescer é um sentimento incrível", afirmou, em declarações reproduzidas pelo site do clube.

"Tem sido bom ver o crescimento deste clube, a sustentabilidade e a exigência que tem. Quando cheguei aqui o SC Braga lutava quase pela manutenção e hoje em dia é uma referência na Europa. É um orgulho e um privilégio poder estar cá outra vez", acrescentou, mostrando vontade em trabalhar com o treinador Abel Ferreira: "O Abel tem feito um excelente trabalho. Pelo discurso, forma de estar e aquilo que quer para a equipa, nota-se que é uma pessoa ambiciosa. Isso é mais um aliciante para mim."

Além dos bracarenses, Eduardo representou ainda Beira-Mar, Vitória de Setúbal, Génova, Benfica, Istambul BB, Dínamo Zagreb e Vitesse.