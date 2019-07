Oficial: Eduardo é reforço do Sporting

Rafael Camacho e Rosier no Sporting

O Sporting oficializou esta terça-feira a contratação de Eduardo Henrique, médio defensivo brasileiro de 24 anos que na época passada esteve cedido ao Belenenses SAD pelo Internacional de Porto Alegre.

"Realizei um sonho, estou num grande clube da Europa. Agora vou atrás dos meus sonhos, quero ganhar títulos com esta camisola e, se Deus quiser, começamos já com alguns esta temporada", começou por dizer o novo reforço em declarações ao site do Sporting

Eduardo define-se como um jogador "técnico", que "gosta de ter bola e chegar perto da área". "Estou preparado para o que o mister Marcel Keizer quiser que eu faça. Esta atmosfera é fantástica. Já joguei aqui como adversário, mas agora quero sentir o calor dos adeptos a favor. Sou um jogador que se vai entregar ao máximo dentro de campo, em busca da vitória. Espero dar muitas alegrias a todos", destacou.

Internacional canarinho pelas seleções jovens, o centrocampista começou a carreira no Guarani, tendo passado por quatro dos maiores clubes brasileiros antes de rumar aos azuis: São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense.

Na temporada transata, atuou em 29 partidas pelo Belenenses SAD e marcou dois golos, um deles na vitória sobre o Benfica no Jamor (2-0), a contar para a 8.ª jornada da I Liga.

O jogador brasileiro chegou do Belenenses, juntando-se assim aos já anunciados Luciano Vietto, Luís Neto, Valentin Rosier e Rafael Camacho.