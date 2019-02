Oficial: Carlos Queiroz novo selecionador da Colômbia

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou esta quarta-feira que Carlos Queiroz será o novo selecionador da Colômbia e que será apresentado esta quinta-feira numa conferência de imprensa que terá lugar na sede da entidade, às 12.30 locais (17.30 de Lisboa).

"A contratação do professor Carlos Queiroz mostra o compromisso da Federação Colombiana de Futebol com o desporto nacional, pois estamos seguros de que a sua chegada trará êxitos para a nossa seleção e alegrias para os adeptos", pode ler-se no site da FCF.

O treinador português de 65 anos foi recebido por centenas de pessoas à chegada a Bogotá, capital da Colômbia, dias depois de se ter despedido da seleção do Irão, que guiou até às meias-finais da Taça Asiática em janeiro. A seleção cafetera será a quinta que Queiroz vai dirigir, depois de Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Emirados Árabes Unidos (1998 e 1999), África do Sul (2000 a 2002) e Irão (2011 a 2019).

A Colômbia vai participar em junho na Copa América, no Brasil, estando integrada no Grupo B, que inclui Argentina, Paraguai e... Qatar.