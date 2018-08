O último dia do mercado futebolístico. Acompanhe todas as novidades

O dia 31 de agosto é sinónimo de fecho de mercado de transferências em Portugal. Mas não só, depois de estar tudo concluído em Itália e Inglaterra, por exemplo, espera-se também um dia agitado em Espanha, França e Alemanha.

Siga aqui as principais novidades do dia para o Benfica (a hipótese Rafinha estará mesmo descartada), FC Porto (especula-se sobre o futuro de José Sá) e Sporting (leões estão ainda na luta por um avançado, pelo menos), mas também das restantes equipas nacionais, após as confirmações da Liga.

Lá fora, já não se espera uma grande "bomba" do Real Madrid, e Julen Lopetegui já afirmou que o plantel madrileno está fechado. Em França, Espanha e Alemanha, no entanto, já há novidades.