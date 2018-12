O original vídeo de Natal do Sporting com crianças a invadir a Academia

O ataque à Academia de Alcochete, em maio, ficou para a história como um dos momentos mais negros da história do Sporting. Pois bem, a equipa de marketing dos leões decidiu transformar esse triste acontecimento num episódio alegre e publicou esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo natalício com uma invasão à academia feita por... crianças, que depois confraternizam com os jogadores da equipa de futebol no balneário.

"Este Natal fizemos a ligação entre o melhor que existe em nós, as nossas crianças, e algo que nos é muito próximo, a nossa Academia e o nosso futuro. É Natal quando a família está unida. Boas Festas", é a mensagem que acompanha o vídeo.