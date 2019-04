O momento em que Conceição não deixou Herrera responder

Morreu Quinzinho, ex-jogador do FC Porto

Depois de ter respondido a uma primeira questão em que lhe perguntavam se Sérgio Conceição lhe tinha pedido para renovar, Héctor Herrera foi questionado sobre a possível transferência para o Atlético Madrid, mas o treinador não deixou.

"Falem do jogo de amanhã pá, falem do jogo de amanhã. Tenham paciência, tenham paciência", exigiu o técnico portista, algo irritado durante a conferência de imprensa do jogo de amanhã entre o FC Porto e o Liverpool da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Herrera, no FC Porto desde 2013, termina contrato no final da época e já foi apontado a diversos clubes, sendo que o Atlético Madrid é o emblema que tem sido falado com mais insistência nas últimas semanas.