O dia em que o leão Abel venceu o Sp. Braga na Taça da Liga

Sp. Braga e Sporting discutem esta quarta-feira (19.45, SportTv1) um lugar na final da Taça da Liga que está agendada para sábado, sabendo já que terão como adversário o FC Porto, que eliminou o Benfica na outra meia-final. Leões e arsenalistas já se encontraram uma vez na prova, com a curiosidade de nesse jogo Abel Ferreira, atual técnico dos minhotos, ter envergado a camisola do Sporting - nesse jogo foi o lateral direito eleito pelo treinador Carlos Carvalhal.

No dia 3 de janeiro de 2010, as duas equipas defrontaram-se logo na primeira jornada, ambas integravam o Grupo B, com o Sporting a vencer por 2-1. Na altura, o Sp. Braga liderava o campeonato e até tinha ganho em Alvalade aos leões para o campeonato, mas na Taça da Liga o Sporting levou a melhor e venceu por 2-1.

Ao intervalo, os leões já venciam por 1-0, graças a um golo de Carlos Saleiro, aos 36', que deu o melhor seguimento a uma assistência de Leandro Grimi. O Sp. Braga ainda conseguiu empatar, através de Alan, com um remate de fora da área aos 50', mas Miguel Veloso, com um grande golo também num remate de meia distância, acabaria por dar o triunfo aos leões, num jogo onde Abel Ferreira atuou os 90 minutos.

Nessa temporada, o Sporting chegou às meias-finais da Taça da Liga, fase em que acabou por cair com uma derrota caseira perante o Benfica, por 1-4.

Abel Ferreira representou como jogador o Sporting entre 2005 e 2011, e antes tinha atuado duas temporadas no Sporting de Braga. Depois de colocar termo à carreira passou a treinador, começando por orientar os juniores dos leões. Passou depois para a equipa B, mas no final da época 2013/14 foi dispensado. Mudou-se depois para o Sp. Braga, onde começou também por treinar a equipa B dos minhotos, até ser promovido à equipa principal em abril de 2017, substituindo no cargo Jorge Simão.