O desabafo de Bruno Fernandes: "Estive perto de desistir"

Bruno Fernandes, médio do Sporting, admitiu esta segunda-feira numa entrevista na rubrica "De ponto e bola", do programa "Você na TV", da TVI, que pensou desistir do futebol quando em 2012, ainda muito novo, com 17 anos, deixou os juniores do Boavista e transferiu-se para Itália, para o Novara.

"Foi a minha primeira aventura. Estive um ano sozinho, a Ana [a sua mulher] e os meus pais iam-me visitando, mas os primeiros tempos foram muito difíceis. O apoio dela e da minha família foi muito importante. Estive perto de desistir, porque ir para um país novo, completamente sozinho, não perceber a língua, estar enfiado numa Academia... Foi tudo muito difícil", confessou.

O médio leonino, atualmente com 24 anos, disse que depois tudo mudou quando se transferiu para a Udinese, na sua segunda temporada em Itália: "Pedi à Ana para vir comigo e pedi também aos pais dela. Para uns pais, deixar a filha com 17 anos viajar para outro país sem qualquer tipo de garantias... Ia para um país diferente com alguém com quem podia dar ou não dar".

Bruno Fernandes, numa entrevista mais intimista, desvendou ainda as superstições antes dos jogos. "Gosto de ligar à Ana para falar com a Matilde [a filha do casal], para ver o sorriso dela e o beijinho que ela me manda sempre. No dérbi da Taça de Portugal [frente ao Benfica], pediu-me 'dois golos' e eu prometi-lhe que ia marcar dois golos. Quando saí do jogo, no parque de estacionamento, perguntei-lhe se tinha visto o golo que marquei e ela lembrou-me que tinha pedido dois", contou.

Entre outras revelações, Bruno Fernandes disse que um dos filmes de que mais gosta é o Rei Leão. "Desde pequeno ganhei uma paixão por aquele filme. Retrata um filho que tem de fazer pela vida após uma desgraça e praticamente sozinho tem de conquistar o que é seu por direito. A história do futebol é um bocadinho assim, sozinho tenho de conquistar o máximo que conseguir, é essa história que me entusiasma."