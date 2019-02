O Boavista deixou provisoriamente a zona de despromoção da I Liga ao vencer em casa o Feirense, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada, este sábado.

O angolano Mateus, aos 56 minutos, e o espanhol Bueno, aos 81 minutos, marcaram os golos dos axadrezados, que interromperam uma série de quatro derrotas consecutivas.

O Boavista ganhou assim na estreia de Litos à frente da equipa e subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Feirense, que não vence há 18 encontros na I Liga, mantém-se em último, com 14.

Antes do jogo, o clube lembrou Frederico, central que representou o Boavista de 1983 a 1991 e se encontra doente. o ex-jogador axadrezado de 61 anos, sofre de esclerose lateral amiotrófica e encontra-se internado no Hospital do Barreiro. Foram exibidos nos ecrãs do Bessa imagens evocativas das oito épocas em que o antigo jogador defendeu as cores boavisteiras, tendo disputado 245 jogos, tendo sido concluída com um voto de "força" para o ex-atleta e aplausos dos espetadores presentes.

Os dirigentes do Boavista decidiram também que a receita da partida com o Feirense reverterá, inteiramente, a favor do antigo futebolista.