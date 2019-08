Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, publicou esta sexta-feira na sua conta no Facebook um texto no qual se insurge contra a utilização da SAD do nome do clube, aproveitando a exposição mediática do jogo deste sábado com o Benfica, exigindo que se "cumpra as leis" e se "respeitem as decisões judiciais".

"O Belenenses não joga com o Benfica este fim de semana." Assim começa o texto do líder dos azuis do Restelo, lembrando que "desde outubro de 2018 que uma SAD que compete na Liga tem utilizado marcas registadas pelo Clube de Futebol os Belenenses para se fazer passar pelo que não é".

Lamenta que se vendam bilhetes com o nome do clube, que assim seja anunciado em jornais e televisões e que "a Santa Casa fature com apostas dizendo que é o Belenenses que vai jogar". "Acontece que o Belenenses não autoriza nenhuma sociedade inscrita na Liga a utilizar as suas marcas", avisa, lembrando a SAD que "o Tribunal da Propriedade Intelectual e o da Relação (após recurso desta sociedade) a impediram de utilizar marcas registadas".

E nesse sentido lembra que a SAD deixou de utilizar o símbolo do clube e até criou um novo, razão pela qual diz que " a SAD (e esta é uma novidade que todos devem conhecer) tem uma marca nominativa e figurativa registada desde o dia 9 de Agosto de 2019 e é com essa marca que se deve identificar perante o país desportivo: B SAD." É que, segundo Patrick Morais de Carvalho, a SAD "não pode usar o elemento nominativo de uma marca em conjunto com o elemento figurativo de outra marca".

"Chamar Belenenses à B SAD e usar o símbolo da B SAD junto com o nome Belenenses é grave", adverte, alertando que "a solução, e é a única que faz sentido, é chamar a B SAD pelo nome que a própria registou como marca nominativa, ou seja B, e identificá-la com o seu símbolo".

O presidente dos azuis do Restelo garante que o clube "está atento" a esta situação e alerta para "os envolvidos (e os cúmplices) para os danos que estão a provocar a uma instituição centenária e para a responsabilização a que serão chamados pelos danos em causa."

E a finalizar deixa uma garantia: "Belenenses só há um. Faz 100 anos a 23 de setembro e joga no Estádio do Restelo, na segunda divisão distrital da AF Lisboa, depois de ter sido campeão da 3.ª divisão distrital em 2018/19, e não vai jogar com o Benfica este fim de semana."