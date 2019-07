Barcelona já terá pago os 120 milhões de euros da cláusula de Griezmann

Griezmann está perto de ser oficializado como jogador do Barcelona. Segundo o jornal L'Equipe, os catalães já bateram a cláusula de rescisão para levar o francês, embora os clubes desmintam. Parece assim estar perto do fim a novela que começou há um mês quando o jogador anunciou a sua intenção de sair e bater a cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros - decisão essa que levou os colchoneros a ir ao mercado e a contratar João Félix ao Benfica pelos mesmos 120 milhões.

A hora de ser anunciado como reforço da equipa de Messi, o francês será apresentado sem público nas bancadas do Camp Nou. Segundo o jornal a Marca, o clube quer proteger o jogador, já que os adeptos ainda não esqueceram o documentário lançado no final da época passada, em que Griezmann fechava a porta ao Barcelona, em detrimento da sua continuidade no Atlético Madrid. Um ano depois tudo mudou.

O Barcelona paga assim 120 milhões para dar companhia a Messi no ataque do Barça, o que pode significar que o clube fechou as portas ao regresso de Neymar, que não se apresentou ao serviço do PSG e pretendia voltar ao Barcelona.

Natural de Mâcon (França) e neto de um emigrante português de Paços de Ferreira, Griezmann começou sua carreira no clube da terra (UF Mâcon), de onde saiu para ir para a Real Sociedad com apenas 16 anos, fazendo sua estreia no clube espanhol em 2009. Em cinco temporadas, marcou 52 gols em 201 partidas oficiais. Números que lhe abriram as portas do At. Madrid por 30 milhões de euros. Agora, depois de algumas finais da Champions, de ser um dos três finalistas à Bola de Ouro da FIFA 2016, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e de ser campeão do Mundo de seleções pela França no Mundial 2018 chega a Barcelona e à companhia de Messi.