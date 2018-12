Nuno Pinto: "Dentro em breve voltarei a fazer o que mais gosto"

Nuno Pinto, lateral esquerdo do Vitória de Setúbal que teve nos últimos dias de interromper a carreira para lutar contra um linfoma (tumor das células sanguíneas que se desenvolvem a partir das células linfáticas), reagiu nas redes sociais às muitas mensagens de apoio que tem recebido.

"Quero agradecer o apoio que me estão a dar. Infelizmente não consigo responder a todos, mas a vossa força é a minha força e dentro em breve voltarei a fazer o que mais gosto. Fé, foco e força, estamos sempre juntos. Um obrigado do fundo do coração e lembrem-se que como eu existem milhares no nosso país, a saúde é a única coisa que não controlamos, portanto isto que seja um exemplo para todos. Juntos até ao fim. Este jogo é o mais importante da minha vida mas o resultado será só um: a Vitória", escreveu o defesa de 32 anos no Facebook.

Este domingo, o presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, anunciou a situação em conferência de imprensa, admitindo que o problema de saúde do jogador "é um choque". companhado de todos os jogadores do plantel sadino, equipa técnica, staff ligado ao futebol, funcionários do cube, família e alguns associados, Nuno Pintou ouviu palavras de conforto e sem esconder a emoção. "Ele é um guerreiro e Deus dá grandes batalhas aos grandes guerreiros. Todos temos a certeza que o Nuno vai vencer esta batalha", disse o capitão Vasco Fernandes, em nome de todo o grupo de trabalho.

No mesmo evento, o médico Ricardo Lopes acompanhou o jogador e falou num "prognóstico bom", dizendo que a situação já está a ser acompanhada pelo IPO de Lisboa. "O tipo e extensão do linfoma estão ainda dependentes dos resultados dos exames realizados e que vai realizar", anunciou o responsável clínico do clube.

Depois de ter começado a jogar no Vilanovense, Nuno Pinto foi ainda como infantil para o Boavista, onde fez toda a formação e se estreou-se na equipa principal em 2006/07. Saiu depois por empréstimo para o Trofense na temporada seguinte. Em 2008, assinou pelo Nacional, ficando três anos e meio na Madeira até iniciar quatro temporadas e meia no estrangeiro (Levski Sófia, Tavriya e Astra Giurgiu).

Regressou em 2015 à Liga portuguesa pelo Vit. Setúbal, assumindo-se desde início como titular na equipa dos sadinos. Esta época, levava já 12 partidas oficiais (dez a contar para o Campeonato, uma para a Taça de Portugal e uma para a Taça da Liga).