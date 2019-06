Nuno Manta Santos é o novo treinador do Marítimo. O técnico português de 40 anos sucede assim a Petit. O acordo foi oficializado esta terça-feira depois de um encontro entre o técnico e o presidente do clube, Carlos Pereira, no Complexo do Marítimo, em Santo António.

Nascido em Santa Maria da Feira, a 25 de julho de 1978, Nuno Manta Santos tem 40 anos e um percurso ligado ao Feirense. Entre 2010 e 2016 foi o treinador dos sub-19, tendo ascendido à equipa principal, onde se manteve até metade da época agora terminada. No total esteve 101 jogos no comando, tendo conquistado 38 vitórias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Agora sucede a Petit, técnico que orientou o Marítimo na segunda metade da temporada, tendo fechado a época no 11ª lugar.