Nuno Manta Santos deixa de ser treinador do Feirense

Nuno Manta Santos foi demitido do cargo de treinador do Feirense, na sequência da derrota por 2-0, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, que colocou a equipa no último lugar da I Liga.

A equipa de Santa Maria da Feira não vence para o campeonato desde a 2.ª jornada, altura em que levou a melhor sobre o V. Guimarães por 1-0, no Estádio D. Afonso Henriques.

Neste momento, decorrem negociações com Filipe Martins, treinador do Mafra, 5.º classificado da II Liga, para suceder a Nuno Manta Santos, como treinador do Feirense.