Nuno Espírito Santo elimina Liverpool na Taça de Inglaterra

O Liverpool lidera a Premier League, mas teve vida curta na Taça de Inglaterra ao ser eliminado esta segunda-feira pelo Wolverhampton treinado por Nuno Espírito Santo.

Klopp apresentou várias mudanças no onze dos reds, com destaque para a estreia do jovem português de 18 anos, Rafael Camacho, que jogou todo o encontro. Já o Wolves apresentou-se na máxima força e abriu o marcador por Raúl Jiménez, avançado cedido pelo Benfica, aos 38'.

Origi ainda empatou a partida, aos 51', mas Rúben Neves devolveu a vantagem ao Wolverhampton, que ocupa o 9.º lugar da Liga inglesa, fazendo o resultado final.

Além de Jiménez e do médio ex-FC Porto, o Wolves apresentou-se com vários jogadores bem conhecidos do futebol português. Boly, Rúben Vinagre, João Moutino e Diogo Jota jogaram de início, com Hélder Costa e Ivan Cavaleiro a saltarem do banco no decorrer do encontro.